Vado, in arrivo cinque colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Vado Ligure. “Dopo la fase di progettazione, un lungo iter amministrativo e procedure complesse, oggi finalmente vediamo concretizzato un progetto ambizioso per dotare il nostro comune di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici”. Lo annuncia Fabio Gilardi, sindaco di Vado Ligure.

“Un passo importante della nostra comunità in termini di infrastrutture moderne e sostenibili, nel rispetto della transizione ecologica. infatti, in data odierna, il Comune di Vado Ligure e la società Be Charge srl (Gruppo Eni Plenitude), individuata a seguito di apposita gara pubblica, hanno siglato il contratto per la concessione decennale delle attività di fornitura, installazione, gestione e manutenzione di n. 5 colonnine di ricarica di veicoli elettrici su suolo pubblico, che saranno distribuite in punti strategici della locale rete viaria”.

