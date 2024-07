Ad Albenga nascerà un trial park

Albenga. Un Trial Park in via Deportati e Internati Albenganesi in Germania. Sorgerà in prossimità del Bike Park. L’Amministrazione comunale, infatti, ha affidato al Moto Club di Albenga la gestione della zona (attualmente non utilizzata) per realizzare un campetto indoor da trial, con ostacoli e attrezzatura.

A illustrare il progetto è il direttivo dell’ASD Moto Club di Albenga: “Vogliamo restituire questo spazio alla città e, in particolare ai giovani. Il Giorgio’s trial park – il nome che abbiamo scelto per questo campetto nasce dalla volontà di ricordare un nostro socio vittima della tragedia del crollo del Ponte Morandi – sarà un importante riferimento per tutti gli appassionati, ma anche per coloro che, pur avendo questa passione, non si sono mai avvicinati a questo sport proprio per la distanza dai campetti indoor in cui allenarsi: il più vicino, infatti, si trova a Garessio, e ciò rende difficile per i genitori permettere ai figli o le figlie di avvicinarsi a questo sport. Il Trial Park potrà essere utilizzato sia con biciclette da trial che con moto che, lo precisiamo, hanno un basso impatto rumoroso”.

