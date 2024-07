Ad Arenzano la mostra d’arte contemporanea “(In)Equilibrio”, un’esperienza per quattro sensi

Arenzano. Per la prima volta Arenzano ospita una mostra d’arte contemporanea multisensoriale. Si intitola (In)Equilibrio e sarà allestita dal 24 al 31 luglio 2024 nel centro polivalente Gino Strada, splendida location con vista mare.

L’artista Andrea Bruzzone (in arte A.Bruzzone) ha già fatto conoscere la sua pittura nella località rivierasca in diverse occasioni ma questa volta – oltre a presentare 9 quadri inediti – offre ai visitatori un percorso non solo visivo bensì che stimola quattro sensi corporei.

