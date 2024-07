Alberto di Monaco arriverà a Stella l’anno prossimo: l’annuncio del sindaco Castellini

Stella. Si annuncia una visita principesca per il comune dell’entroterra. Per il prossimo anno arriverà infatti Alberto di Monaco, come spiega il sindaco Andrea Castellini.

“Dopo essere entrati come Comune di Stella nei Siti Storici Grimaldi nel 2022 ed aver inserito nel patrimonio comunale la collina del Castello Grimaldi nel 2023 con l’obiettivo a medio-lungo termine di riqualificarla e di ridare luce ai resti del sito medievale, ho il piacere di annunciare a tutta la cittadinanza che Sua Altezza Serenissima Alberto II di Monaco sta programmando per il prossimo anno una visita a Stella, possedimento della famiglia monegasca dal 1100 a dopo il 1200 d.C.”

