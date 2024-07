Bogliasco: Festa del Carmine, il 20 luglio fuochi d’artificio

Dall’ufficio stampa del Comune di Bogliasco

Continua per tutta la settimana la festa patronale del Carmine a Bogliasco. Sabato 20 luglio ci saranno ancora stand gastronomici a cura della Croce Verde in piazza XXVI Aprile, mercatino per le vie del paese, la sera alle 20.30 la processione per le vie dei paesi con i crocifissi. Alle 23.30 dalla spiaggia lo spettacolo piromusicale organizzato da Setti Fireworks. Dalle 19 all’1 navetta gratuita dagli impianti sportivi di via Marconi al centro del paese.

