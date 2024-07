Caldo, a Genova ancora tre giorni di “bollino giallo” ma domenica arriva la tregua

Genova. Continua l’ondata di calore sull’Italia che coinvolge anche Genova e la Liguria, sebbene l’anticiclone africano battezzato Caronte stia iniziando a indebolirsi, con una tregua prevista nell’ultima decade di luglio che durerà fino ai primi giorni di agosto.

L’ultimo bollettino del ministero della Salute ha confermato il bollino giallo su Genova per venerdì, sabato e domenica con temperature percepite fino a 34 gradi. Il bollino giallo corrisponde a una pre-allerta dei servizi sanitari e sociali per condizioni meteo che possono evolvere al secondo livello (effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare i sottogruppi più suscettibili).

