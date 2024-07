Sabato 20 e domenica 21 luglio torna a Camogli “Artigianando”, iniziativa organizzata dal Comune in collaborazione con “La Bottega degli Artisti”. In esposizione, in via XX Settembre ed in via della Repubblica, tanti oggetti e la possibilità di partecipare a laboratori di diverso genere.

