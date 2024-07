Carcare, l’area giochi di piazza Caravadossi si rifa il look e diventa più sicura

Carcare. Restyling all’area giochi di viale Scarrone, il punto di svago per i più piccoli di piazza Caravadossi che necessita di manutenzione. La giunta del sindaco Rodolfo Mirri ha espresso la volontà di provvedere alla sostituzione degli arredi ludico-ricreativi “scegliendo materiali progettati per garantire longevità con la minima manutenzione, ma che al tempo stesso aumentino la qualità e l’immagine del contesto urbano nel quale si inseriscono”.

Poichè “anche la pavimentazione antitrauma necessita di un intervento al fine di adeguarla all’abbattimento delle barriere architettoniche, in accordo con il Piano per l’Eliminazione della Barriere Architettoniche già approvato lo scorso”, l’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di realizzare due nuove aree gioco distinte per fasce d’età, che presentino le seguenti caratteristiche: pavimentazione antitrauma continua che consenta l’utilizzo anche per persone a ridotta mobilità, accessi con scivoli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, inserimento di alcuni giochini inclusivi e recinzione di separazione delle aree giochi dalle altre aree di passaggio.

