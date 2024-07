Chiavari: muore centauro 30enne in A-12; soccorsi inutili, lunghe code

Un motociclista trentenne ha perso il controllo del mezzo ed è morto a seguito dell’impatto contro il guardrail che gli ha provocato un grave trauma cranico. E’ accaduto alle 20.20 nel tratto di A-12 compreso tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno, nel curvone che precede lo svincolo di Chiavari; punto purtroppo noto per i frequenti incidenti. Sul posto il medico del 118, i Volontari del soccorso ed i vigili del fuoco di Rapallo, la polstrada e personale di Autostrade. Non ci sono altri veicoli coinvolti; ignote le cause per cui il conducente ha perso il controllo. La moto è stata sequestrata; la salme è a disposizione della magistratura.

Per il giovane centauro ogni tentativo di rianimazione è stato inutile. L’autostrada è stata chiusa; lunghissime code e traffico dirottato a Rapallo sulla viabilità ordinaria.

