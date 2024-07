Chiavari: temperature in salita, disagi da caldo e consigli per difendersi

Dopo un giugno brutto, con ricorrenti piogge e temperature sotto la media, al 20 luglio ci troviamo decisamente in piena estate, con il caldo ormai arrivato e protagonista almeno fino agli inizi di settembre. Benché l’afa non sia ai livelli delle ultime estati, le alte temperature portano sempre inevitabilmente fastidi e disagi di salute correlati.

“Con l’avvio della stagione estiva vendiamo creme solari per proteggersi dagli effetti della luce intensa; è sicuramente aumentata la richiesta di prodotti a base di magnesio e potassio che permettono di reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione; riscontriamo fenomeni di abbassamento della pressione arteriosa, che si contrastano anch’essi assumendo sali, problemi di microcircolo e gambe gonfie, per i quali consigliamo docce fredde e massaggi con prodotti specifici”, dice Antonella Daddi, dottoressa della farmacia Solari in caruggio a Chiavari.

