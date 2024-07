Escursioni, e-bike, grotte, sapori: un ricco programma per scoprire e vivere la Lunigiana

Cooperativa AlterEco insieme a Legambiente rende noto un programma di iniziative organizzate per vivere e scoprire la Lunigiana nell’estate 2024. A luglio, agosto e settembre tante proposte che vanno dalle classiche escursioni nei parchi alle immersioni nel bosco, dai trekking agli e-bike tour, per continuare con camminate unite a degustazioni ed esperienze in grotta. Ecco tutti gli appuntamenti:

Foot&Food nel Parco Regionale delle Alpi Apuane

Da Equi Terme a Ugliancaldo, tra borghi, panorami, boschi e sapori

12 luglio – 9 agosto • Equi Terme • Escursione full day

Info: +39 339 1060830 (tel/whatsapp) – elviravelardi@yahoo.it

Vinca, la Valle nel cuore del Parco Regionale delle Alpi Apuane

19 luglio e 16 agosto • Vinca • Escursione full day

Info: +39 339 1060830 (tel/whatsapp) – elviravelardi@yahoo.it

Gli insegnamenti degli Alberi

Incontri di Forest Bathing (immersione di bosco) sul Monte Grugola

20 luglio e 3 agosto • Fosdinovo • 15:30-17:30

Info: +39 389 846 3586 (tel/whatsapp)

Al Tramonto sul Monte Sagro

Scenari suggestivi nel Parco Regionale delle Alpi Apuane

21 luglio • Campo Cecina • escursione half day al tramonto

Info: +39 339 1060830 (tel/whatsapp) – elviravelardi@yahoo.it

Dark cave immersive experience

Esperienza immersiva in grotta buia, con tutti i 5 sensi

25 luglio e 13 agosto 2024 • Grotte di Equi Terme • 1,5 ore con Guida di Nature Therapy

Info: +39 338 5814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it

E-bike tour nella Lunigiana Apuana

In e-bike tra panorami apuani, borghi e pievi della Valle Aulella

26 luglio e 23 agosto • Equi Terme • tour guidato in e-bike half day

Info: +39 338 5814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it

Caves Festival – Notti dell’archeologia

Evento con concerto sensoriale in grotta buia, nella caverna con l’archeologo, animazione per ragazzi

27 luglio 2024 – Ore 16/24 – Grotte di Equi Terme

Info: +39 338 5814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it

Foot&Food nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

Tra castagneti, faggete, laghi glaciali e prati pascoli dell’Alta Valle del Rosaro

28 luglio e 18 agosto • Sassalbo – Escursione full day

Info: +39 338 5814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it

A piedi tra i geositi delle Alpi Apuane

Tra borghi e boschi della Valle del Lucido, nel Parco Regionale delle Alpi Apuane

2 agosto • Equi Terme • Escursione half day

Info: +39 338 5814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it

Alle sorgenti del Torrente Bagnone

Escursione immersiva nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano con Guida di Forest bathing e Nature Therapy

Sabato 10 Agosto • Jera (Bagnone) • Escursione full day

Info: +39 389 846 3586 (tel/whatsapp)

Trekking immersivo lungo Via Francigena in Lunigiana

Esperienza di cammino immersivo e spirituale sulle orme dei Pellegrini

7/8 Settembre 2024 • Pontremoli • Trekking 2 giorni con Guida di Forest bathing e Nature Therapy

Info: +39 338 5814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it

La Via della Transumanza in Lunigiana

Lungo i tracciati dei pastori nel Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano

14/15 Settembre 2024 • Sassalbo/Comano • Trekking 2 giorni

Info: +39 338 5814482 – segreteria@lunigianasostenibile.it

Tutte le esperienze sono condotte da Guide GAE

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com