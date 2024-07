Festival di Carro, Paganini in concerto attraverso un viaggio virtuale

L’edizione 2023 del Festival Paganiniano di Carro si fa più ricca, grazie ai fondi del PNRR. Il borgo, infatti, beneficia della contribuzione, per il Progetto “Carro, il borgo di Paganini” nell’ambito dei progetti di rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici PNRR M1C finanziato dalla Comunità europea NextGenerationEU.

Il primo evento speciale si terrà il 24 luglio, serata in cui si potrà assistere nella prima parte a un recital violinistico con Eleonora Podestà – giovanissima e talentuosa violinista del Conservatorio “Giacomo Puccini”, classe del Prof. Duccio Ceccanti – con un programma che prevede Bach Sonata n. 3 in Do Maggiore BWV 1005, Paganini dai Capricci per violino solo Op.1 Capriccio n.5 Capriccio n.10.

