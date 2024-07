Tre persone trasportate d’urgenza in ospedale, una in condizioni critiche con l’elicottero Drago. È il bilancio dell’incidente frontale avvenuto pochi minuti prima delle 15 sulla strada litoranea per raggiungere le Cinque Terre. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Stando a quanto appreso il violento scontro frontale è avvenuto tra due automobili. In una erano presenti due passeggeri, un uomo e una donna di 56 e 57 anni, nell’altra un uomo che viaggiava solo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com