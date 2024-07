Il mare in piazza, a Laigueglia una serata dedicata ai segreti dell’ambiente marino con biologi ed esperti

Laigueglia. Si svolgerà giovedì 25 luglio alle 21.30 sulla terrazza Giuliano la serata di divulgazione scientifica “Il mare in piazza. Bellezze e fragilità del mare di Laigueglia. Portiamo il mare fuori dal mare per farlo conoscere a tutti” a cura dell’associazione sportiva dilettantistica InfoRmare e della biologa marina Monica Previati, in collaborazione con il Comune di Laigueglia. Un appuntamento di educazione ambientale interamente dedicato alla scoperta del mare, per approfondire la conoscenza delle meraviglie che l’ambiente sottomarino cela, e maturare consapevolezza delle tante fragilità che minacciano questo peculiare ambiente, di importanza centrale anche per la vita umana sul pianeta.

La conoscenza del mare è infatti uno dei presupposti per la sua tutela e protezione. Biologi ed esperti accompagneranno alla scoperta degli ecosistemi marini, tanto determinanti negli equilibri del pianeta quanto delicati. Tra chiacchiere e suggestivi video subacquei, girati proprio a Laigueglia, la serata sarà un viaggio che porterà il pubblico a conoscere alcuni degli abitanti delle zone di mare che si aprono proprio davanti al borgo ligure, e a toccare con mano la criticità rappresentata dall’inquinamento, specie di plastiche disperse sui fondali.

