Laboratori estivi dei musei civici al castello, sfiorate le 250 adesioni

L’amministrazione comunale della Spezia informa del successo dei laboratori estivi per bambini organizzati dai musei civici della Spezia nella tradizionale formula “5 Musei in un Castello”, che hanno superato in adesioni – sfiorando le 250 – quelle dello scorso anno. I piccoli hanno potuto trascorrere le mattine fra giugno e luglio nelle sale, nella terrazza e nel giardino del Castello San Giorgio con i laboratori organizzati da Museo del castello, Etenografico Podenzana, Museo Lia, Museo del Sigillo e Palazzina delle arti, CAMeC.

“L’incremento di partecipazione riscontrato quest’anno dimostra sia l’alto profilo qualitativo che il forte apprezzamento da parte degli utenti e pertanto continueremo anche in futuro a proporre questo genere di iniziative nel periodo estivo; inoltre, da settembre, prenderà avvio il ricco calendario di proposte pensato per le scuole e le famiglie con tante nuove e interessanti attività”, commenta il sindaco Pierluigi Peracchini.

