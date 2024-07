Luca Bicci e gli anni del recensionismo. Al San Giorgio lettura semiseria delle recensioni che hanno sconvolto il web”

Domenica 21 luglio alle 21.15 si terrà nella terrazza del Castello San Giorgio lo spettacolo “Gli anni del recensionismo. Lettura semiseria delle recensioni che hanno sconvolto il web” a cura di Luca Bicci, per la rassegna “Notti al Castello”, promossa dall’amministrazione comunale spezzina. Una serata in compagnia del gestore della pagina Facebook “Insultare su TripAdvisor sentendosi grandi chef”, diventato anche un libro, Luca Bicci, avvocato spezzino, che presenterà le migliori e più originali recensioni portate al Festival Nazionale dell’Umorismo e scovate sul web in 9 anni di attività, che vengono condivise mensilmente sul territorio nazionale da oltre 10 milioni di interazioni online. Vedremo come le ironiche letture siano confluite a definire i principi cardine del “Manifesto del Recensionismo”, il tutto intervallato dagli interventi di tre ristoratori locali che quotidianamente lottano contro i recensori della rete.

Si informa che, in occasione delle Notti al Castello, l’ascensore verticale che collega via del Prione e via XX Settembre e l’ascensore inclinato del Castello San Giorgio, che collega via XX Settembre e via XXVII Marzo, saranno fruibili fino a mezzanotte.

