Nuovo arresto per finanziamento illecito, Toti si è avvalso della facoltà di non rispondere

Genova. Come ampiamente previsto, il governatore Giovanni Toti si è avvalso della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio di garanzia davanti alla giudice Paola Faggioni che si è svolto alle 13 di oggi via Teams. Toti era collegato dalla caserma della guardia di finanza della Spezia mentre l’avvocato Stefano Savi è rimasto a Genova e si è collegato dal suo studio

Come noto Toti, a cui qualche giorno fa il tribunale del Riesame ha rigettato la richiesta di revoca dei domiciliari, è stato colpito da una nuova misura cautelare ai domiciliari. Oltre che di corruzione Toti è infatti accusato anche di finanziamento illecito nell alla vicenda Esselunga, vale a dire al passaggio attraverso il maxi schermo di terrazza Colombo di spot elettorali relativi per elezioni comunali del 2022, che secondo gli investigatori sono stati pagati da Esselunga attraverso l’allora consigliere di amministrazione Francesco Moncada .

