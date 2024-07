Omicidio di piazzale Moroni, dall’autopsia nessuna violenza: attesa per l’interrogatorio del 67enne

Savona. Nessun segno di violenza particolare, solo un arrossamento all’altezza del petto, non sono stati riscontrati traumi o fratture: è il responso dell’autopsia sul corpo di Laura Guazzotti, la donna morta due giorni fa nella propria abitazione in piazzale Moroni a Savona a seguito di una discussione con il convivente, Maurizio Ferrigno, 67 anni.

L’esame autoptico ha confermato la presenza di ecchimosi sul petto, ma resta ancora da valutare a livello medico-legale se quanto evidenziato possa avere causato la morte della donna, con la presenza, quindi, di un nesso causa-effetto per convalidare l’accusa di omicidio aggravato. Saranno gli ulteriori accertamenti peritali, in primis gli esami istologici ma non solo, a chiarire le cause esatte del decesso.

