Ospedale Santa Corona, De Vincenzi e Liscio: “Sul Punto Nascite grave stop, a rischio altri servizi sanitari”

Pietra Ligure. “L’amministrazione comunale, appena insediata nel segno della continuità con quella precedente, non ha potuto, ancora una volta, non ravvisare gli stessi problemi che hanno afflitto e continuano ad affliggere il nostro ospedale e la nostra sanità più in generale”.

Esordiscono così il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e il Consigliere delegato alla sanità e capogruppo di maggioranza in seno al Consiglio comunale Giovanni Liscio, che aggiungono: “Ci eravamo lasciati con la presentazione di un piano socio sanitario che, in qualche misura, poteva far ben sperare per ciò che riguarda il nodo spinoso del punto nascite del Santa Corona, indicandone esplicitamente due in tutta la provincia. Oggi, purtroppo, le notizie e le informazioni che ci giungono sono completamente di segno negativo e non fanno presagire una nuova stagione favorevole al cambiamento di indirizzo”.

