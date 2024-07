Porto di Genova, la proposta di Federlogistica: “Usare le aree ex carbonile per la sosta dei camion”

Genova. Utilizzare l’area dell’ex carbonile Enel – quella per cui Aldo Spinelli avrebbe corrotto Giovanni Toti e Paolo Emilio Signorini, secondo le carte della maxi inchiesta della Procura di Genova – come buffer per la sosta temporanea dei camion diretti ai terminal, in attesa dell’autorizzazione alle operazioni in banchina. È la proposta avanzata da Federlogistica Liguria in una lettera indirizzata all’ammiraglio Massimo Seno, nuovo commissario straordinario dell’Autorità portuale.

L’obiettivo è risolvere almeno temporaneamente i problemi connessi alla congestione portuale che genera lunghissime code ai varchi portuali e ritardi nelle attività di imbarco e sbarco dei container. “Si tratta di una problematica già all’attenzione degli uffici di Autorità portuale e degli altri soggetti coinvolti dai disagi che riguardano compagnie marittime di navigazione, terminalisti, spedizionieri, agenti marittimi e associazioni del trasporto” spiega il presidente di Federlogistica Liguria e vicepresidente nazionale Davide Falteri, che è anche consigliere comunale a Tursi.

