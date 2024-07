Prima Categoria, la “nuova” Spotornese è pronta a partire. Ferraro: “Saremo una squadra da battaglia, non vedo l’ora che sia il 5 agosto per iniziare”

Spotorno. Un restyling pressochè totale. Sarà una Spotornese nuova di zecca la squadra che affronterà la prossima edizione del campionato di Prima Categoria. Dopo gli addii di svariati veterani dello spogliatoio biancoceleste e la separazione con mister Federico Dorigo sono state settimane di lavoro incessanti per il direttore sportivo Andrea Cosentino, dirigente che dal campo è passato dietro la scrivania.

“Quando sei dall’altra parte – spiega – ti rendi conto di tante cose di cui non ti preoccupi da giocatore. Stiamo cercando di portare avanti un mercato diverso rispetto ad altre squadre del nostro stesso girone (per il momento ipotetico, ndr). Molti giocatori, purtroppo tutti insieme, al termine della scorsa stagione hanno scelto di appendere gli scarpini al chiodo mentre altri hanno optato per accasarsi altrove. È per questo motivo che, pur disponendo di un budget diverso rispetto ad altre società, abbiamo voluto puntare su un mix tra ragazzi giovani che hanno voglia di affermarsi e giocatori d’esperienza”.

