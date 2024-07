Qualità del lavoro per gli operai in subappalto nei cantieri navali e nautici. Il Pd prova a squarciare il velo del silenzio

Il Partito democratico prosegue nell’opera di contrasto al caporalato e allo sfruttamento e a favore di migliori condizioni per i lavoratori in subappalto nel mondo della cantieristica navale e nautica spezzina. Dopo aver ascoltato la posizione dei sindacati nelle scorse settimane il gruppo consiliare spezzino ha depositato una mozione sul tema che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale, mentre l’onorevole Andrea Orlando, in attesa di una risposta dal governo all’interrogazione presentata a fine giugno, annuncia che nei prossimi giorni avanzerà una proposta di modifica del Codice degli appalti al fine di porre paletti e garanzie per i contratti di appalto assegnati ad aziende partecipate dallo Stato.

“Il nostro lavoro sul mondo della cantieristica e il caporalato è iniziato da tempo. Abbiamo avvertito l’esigenza di portare in Consiglio comunale questo tema non solo per l’inchiesta che nel 2020/21 ha fotografato in maniera chiara la situazione – ha dichiarato la capogruppo Martina Giannetti – ma anche per l’importanza che il comparto ha nell’economia locale. Sui dati dell’occupazione e sulla crescita delle aziende è stata costruita una narrazione pubblica che punta sulla strategicità del settore, senza però considerare la qualità del lavoro. C’è una fortissima sproporzione tra dipendenti diretti e indiretti nei cantieri, che varia molto anche in base alla fase produttiva delle commesse. Ci sono sempre più lavoratori indiretti e assistiamo a una forte frammentazione contrattuale, sociale e anche di stampo etnico, con problemi come la forfettizzazione delle buste o il fenomeno della paga globale. Ma le criticità riguardano anche le condizioni di vita di questi lavoratori, sia dal punto di vista del trasporto pubblico, che è già in difficoltà e che nella tratta tra la città e Muggiano non è dotato di un servizio di casa-lavoro, sia da quello delle politiche abitative, che sono fortemente carenti. Per questo pensiamo che sa necessario che l’amministrazione e il sindaco debbano accedere un faro sulle condizioni di lavoro e di vita di queste persone. Questi problemi sono rimasti fin troppo nascosti sino a oggi, non si possono trattare solamente le notizie positive e scansare le problematiche: così le condizioni di lavoro nei cantieri rappresentano il proverbiale elefante nella stanza”.

