Rapallo: attribuzione incarichi, maggioranza a ruota libera

Fermento nella “maggioranza” di Rapallo dopo l’attribuzione da parte del sindaco Elisabetta Ricci, degli incarichi ai consiglieri comunali. Ieri i capogruppi di Forza Italia e Fratelli d’Italia, rispettivamente Antonella Aonzo ed Elisabetta Lai avevano scritto alla prima cittadina invitandola a non attribuire gli incarichi ai consiglieri se non dopo avere sentito ed essersi confrontata con l’intera maggioranza. Ciò non è avvenuto; Ricci non ha neppure ricevuto le due ex assessore. Va ricordato che Ricci è sostenuta da dieci consiglieri, cinque dei quali appartengono alla sua lista civica e cinque a partiti del centro-destra senza il cui appoggio la maggioranza potrebbe avere vita breve.

La reazione di Gianni Gerolamo Giudice, che aspirava ad avere la delega alle frazioni, incarico che gli è congeniale, sarebbe stata di rabbia e – si dice – avrebbe voluto dimettersi dalle commissioni in cui è stato eletto. A gettare acqua sul fuoco, durante un incontro avvenuto oggi pomeriggio, la capogruppo i Fratelli d’Italia Elisabetta Lai (che predilige alcune testate rispetto ad altre) e che ha comunque avvertito il referente del suo partito Brignole di quanto accaduto. Dal canto suo Giudice dice: “Sono amareggiato e deluso; valuterò l’esclusione dall’incarico e deciderò eventualmente il da farsi”.

» leggi tutto su www.levantenews.it