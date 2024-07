Rapallo: “Le scelte spettano al sindaco che aveva già ascoltato i gruppi”

E’ il vicesindaco di Rapallo Giorgio Tasso a chiarire la situazione dopo le polemiche sorte nella maggioranza, a seguito dell’attribuzione a Fabio Proietto della delega alle frazioni.

Dice Tasso: “Innanzitutto la normativa assegna al sindaco il compito di nominare gli assessori, attribuire loro le deleghe e gli incarichi ai consiglieri in base ad un rapporto fiduciario e personale. Occorre poi chiarire che il sindaco Elisabetta Ricci aveva già incontrato i gruppi di Forza Italia e Fratelli d’Italia. Aveva anche spiegato a Gianni Giudice che la delega alle frazioni sarebbe stata attribuita a Proietto per motivi politici e oggettivi. Ricci non ha alcuna preclusione verso questi gruppi e per affidare loro incarichi secondo competenze, desiderata, tempo disponibile. Auspico che Giudice trovi un altro incarico che gli sia congeniale. Restano da attribuire Demanio, Cultura, Decoro urbano, Ambiente, Trasporti”.

