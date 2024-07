Rete Ambiente Altro Turismo: “Emissioni, effetti speciali al Molo Garibaldi. Autorità valutino idoneità Oasis of the Seas”

“Non abbiamo dovuto aspettare Ferragosto come lo scorso anno per assistere agli effetti speciali di una nave da crociera ormeggiata a Molo Garibaldi qui alla Spezia. La sera del 17 luglio la Oasis of the Seas della Royal Caribbean, dopo una giornata non certo priva, come a ogni suo scalo, di consistenti emissioni, si è esibita per una buona mezzora in fase di partenza eruttando fumi tra il grigio molto scuro e il nero fuliggine, assolutamente non ammessi, per poi dirigersi con pennacchio leggermente schiarito fuori diga. Alcuni cittadini l’hanno immortalata, con istantanee e filmati. E’ partita anche qualche telefonata in Capitaneria”. Si apre così un comunicato diffuso da Rete Ambiente Altro Turismo, realtà costituita da Cittadinanzattiva, Associazione Posidonia, Comitato no biodigestore Saliceti, Legambiente, Italia Nostra, Pamaria sì Masterplan no, Vas, Spezia via dal carbone e Circolo Pertini.

“Pensare che complessivamente la stagione stava andando meglio della precedente, che è stata pessima – prosegue l’intervento della Rete -. A parte alcuni episodi, non comparabili a quello dell’altro ieri, diciamo che si aveva la percezione che fosse servito l’incontro della Rete Ambiente Altro Turismo con il presidente dell’Autorità di sistema portuale avvenuto nel marzo scorso in cui venivano rappresentate al dott. Sommariva le criticità del Golfo, tra cui appunto quella dei fumi delle navi. Tenendo a precisare che tale percezione nei confronti dell’Autorità di sistema portuale permane, dobbiamo invece esprimere forti dubbi sul fatto che Capitaneria e amministrazione comunale, nella figura del sindaco, massima autorità sanitaria locale, stiano facendo nel modo dovuto quanto di loro competenza”, richiamando qui gli attivisti “la loro sottoscrizione dell’Accordo Blue Flag del luglio 2013”.

