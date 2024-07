Rock e beneficenza, “Best of guitar” conquista il pubblico di Sarzana

La settimana di Sarzana all’insegna della musica – che da questa sera proseguirà con Moonland – si è aperta ieri con la seconda edizione di “Best of guitar”, show dedicato alle sei corde e ai brani che hanno segnato la storia del rock e della musica italiana. Tantissimi gli appassionati che hanno preso parte all’evento in piazza Matteotti sul cui palco si sono esibisti musicisti del calibro di Maurizio Solieri, Ricky Portera, Luigi Schiavone e Max Cottafavi. La quinta chitarra è stata quella di

Fabio Anicas, direttore dell’accademia Live Music Academy di Sarzana e organizzatore della serata che ha visto i chitarristi accompagnati dai The Mullers (band formata da Max Muller, Mitia Macafferi e Alain Scaglia). L’evento, patrocinato dal Comune di Sarzana e il supporto di Tubiplastic e Cosme SpA, ha avuto anche finalità benefiche con la raccolta di circa 1.200 euro che saranno devoluti al centro umanitario di Sumy che ospita minori rimasti orfani dopo l’inizio del conflitto in Ucraina.

