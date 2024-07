Sampdoria: Ufficializzato Akinsanmiro, si valutano Mats Lemmens (Lecce) e Alexandre Mendy (Caen)

Genova. Con calma e perseveranza Pietro Accardi sta continuando a pescare e tirando su la rete, ha portato a bordo del vascello Sampdoria, dopo Massimo Coda e Lorenzo Venuti, anche Ebenezer Ajodun Akinsanmiro, centrocampista nigeriano messosi in luce con la Primavera dell’Inter, di cui oggi – a conferma di quanto avevamo già anticipato ai lettori di Genova 24 ed Ivg Sport – è stata ufficializzata l’acquisizione a titolo temporaneo annuale, con diritto di opzione e contro-opzione.

La prossima entrata sarà presumibilmente quella di Simone Romagnoli (Frosinone), che ha buone possibilità di arrivare assieme a Gabriele Guarino (Empoli), oppure con Marco Scurto (Como), anche se oggi è spuntato il nome di un altro giocatore, il belga Mats Lemmens, al momento in ritiro in Austria col Lecce, dopo l’esperienza di un anno in prestito a Lecco (18 presenze ed 1 rete), giocando come laterale difensivo destro, ma che nel Genk veniva utilizzato come centrale difensivo.

