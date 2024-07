Santa Cristina, giorno 1: Pio Esposito in campo, per lo Spezia tattica e sviluppi offensivi

Primo giorno di allenamenti per lo Spezia dal quartier generale di Santa Cristina, dove ieri la squadra è arrivata per il ritiro estivo. In mattinata la squadra ha svolto un riscaldamento tecnico, seguito da torelli e partitelle a tema davanti ai primi tifosi spezzini che hanno raggiunto la Val Gardena. Si è rivisto Pio Esposito invece nel pomeriggio, dopo l’ufficialità del suo ritorno, e la squadra ha proseguito il lavoro con una prima fase dedicata ad attivazione muscolare, si sono divise in due gruppi, lavorando tra circuiti di forza ed esercitazioni tattiche con sviluppi offensivi. Per domani è previsto un nuovo allenamento alla mattina, mentre nel pomeriggio le Aquile scenderanno in campo contro l’Arminia Bielefeld proprio al Mulin da Coi si Santa Cristina.

