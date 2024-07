Da Comunicazione Comune di Sestri Levante

Si sono conclusi i lavori di attenuazione del rischio idrogeologico nella zona di San Bartolomeo attraverso la realizzazione del nuovo canale di raccolta e smaltimento delle acque bianche in via Monsignor Vattuone. La riapertura al traffico veicolare di via Mons.Vattuone avverrà nella giornata di domani, sabato 20 luglio, alle ore 9.

