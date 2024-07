Taglia per l’area pedonale a gran velocità con l’auto a noleggio: ha la patente sospesa e risulta positivo all’alcoltest

Ha imboccato Via Chiodo, da Via Diaz, per poi infilarsi in Corso Cavour: a velocità sostenuta e in piena area pedonale con il rischio concreto di investire qualcuno fino a raggiungere Piazza Sant’Agostino. A bordo del veicolo, una Cinquecento X bianca come riferisce una nota del Comune della Spezia, erano presenti quattro persone. L’autista ha violato una serie di norme e dagli accertamenti della Polizia locale è emerso anche che: “Sottoposto a controllo il veicolo ed i relativi occupanti – precisa ancora la nota di Comune e Polizia locale -, si rendeva necessario per il conducente, stante l’alito vinoso ed il fare alterato, sottoporlo ad alcooltest con esiti delle prove che fugavano ogni dubbio circa la sua condotta: 1,47 g/l alla prima prova e 1,50 g/l alla seconda”.

Nel corso degli ulteriori accertamenti, si legge ancora, è risultato anche che il trasgressore aveva condotto il veicolo, peraltro a noleggio, con patente di guida sospesa di validità per pregresse condotte di guida in stato di ebbrezza, pertanto gli operatori contestavano le nuove violazioni alle norme di comportamento del Codice della Strada. La condotta dell’uomo è stata segnalata alla Prefettura della Spezia per la revoca definitiva della patente di guida. Sarà anche denunciato all’Autorità giudiziaria per la violazione all’art. 186 c. 2 lettera b del C.d.S.

