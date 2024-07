Taglio del nastro in Calata Paita: al via ‘Groove’, il nuovo spazio tra movida e gastronomia

Alla Spezia è cominciata l’era ‘Groove‘. Verso le 18.00 di questo pomeriggio, Calata Paita ha aperto i battenti per il suo progetto di food and beveragem con il battesimo alla presenza delle istituzioni locali che hanno accolto i primi curiosi nel giorno zero dell’area. Calata Paita apre agli spezzini e ai turisti, che da oggi potranno utilizzare i 5mila metri quadrati dell’area godendosi buon cibo e buona musica, che a partire da questa sera accompagnerà ogni serata estiva della zona, che avvicina ancora una volta la movida al mare.

“Una iniziativa meravigliosa che permette alla città di recuperare una parte che non esisteva e che oggi viene goduta da tutti”, spiega Vittorio Graziani, presidente di Confcommercio La Spezia, che si pone al fianco delle aziende locali che hanno investito nella nuova iniziativa. “Dal 1890, quest’area era destinata alle funzioni portuali. E questo che vediamo è solo un assaggio del futuro waterfront“, spiega il Sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. “Facciamo quindi gli auguri a questi imprenditori, che hanno voluto cominciare a guardare al domani da qui. Ringrazio poi chi ha voluto investire in questo luogo, iniziando da Mario Sommariva. Ed è bello quando le istituzioni lavorano in sinergia. Stiamo costruendo una nuova pagina della storia”. E tra gli imprenditori che hanno deciso di cogliere l’opportunità di Calata Paita c’è anche “Elena & Bryan”, noto banco presente in Piazza Cavour e che ha deciso di mettersi in gioco anche nell’area ‘Groove’. “Siamo orgogliosi di essere qui perché abbiamo creduto dall’inizio nel progetto e perché è un onore rappresentare Piazza del Mercato qui”, racconta il padrone di casa, Bryan Herdocia. “Ci fa molto piacere che i nostri colleghi ci hanno tutti sostenuto e ora avremo mia figlia, Michelle, che ha fatto un anno di gavetta con noi ai banchi e ora ha spinto con questa iniziativa. Si guarda con lungimiranza verso il futuro, crediamo molto che questo spazio al mare sia un principio di sviluppo per avere il prima possibile il Waterfront in città. Abbiamo investito molto in questo progetto come famiglia, crediamo nella città ed è giusto dare ai giovani opportunità di lavoro ai giovani che hanno voglia, come mia figlia”.

