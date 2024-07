Oggi, venerdì 19 luglio dalle 18 alle 20 circa, “Doppio Giallo fra soci” con coppie a sorteggio pilotato al Circolo Tennis Spezia di San Venerio. Come da tradizione è richiesto a tutti i partecipanti il massimo “Fair Play”, nonché di indossare abbigliamento “total white”, cioè rigorosamente tutto bianco. Non è prevista premiazione. Per informazioni ci si può rivolgere alla Maestra Giorgia Mori…al numero di cellulare 348 / 8251845. Nel frattempo al duo composto dalla modenese Daniela Bardelli e dal follese Tommaso Iapoce il torneo di doppio misto valevole per il master finale Tpra: battuta in finale la coppia Claudia Nottoli-Tommaso Ramacciotti di Lucca (e c’era anche un doppio torinese) per 4-2 e 4-0; al tandem Piscitelli-Peri il tabellone di consolazione.

L’articolo Torneo “Doppio Giallo” a San Venerio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com