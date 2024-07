Toti si avvale della facoltà di non rispondere di fronte al gip. Pronto il ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Riesame

Giovanni Toti si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte al giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni nel corso dell’interrogatorio di garanzia che si è svolto questa mattina presso il Tribunale di Genova per la nuova accusa di finanziamento illecito ai partiti formalizzata ieri.

L’incontro tra il gip e il presidente della Regione, agli arresti domiciliari da più di due mesi, è durato una quarantina di minuti e la nuova ordinanza di arresti domiciliari è relativa alla vicenda degli spot elettorali passati sul maxischermo di Terrazza Colombo e pagati da Esselunga, società che respinge le accuse tramite un comunicato pubblicato sul suo sito.

Per questa vicenda sono indagati anche l’ex capo di gabinetto Matteo Cozzani, l’editore di Primocanale Maurizio Rossi e l’ex membro del cda di Esselunga Francesco Moncada.

L’avvocato di Toti, Stefano Savi, intanto si prepara a depositare nelle prossime ore il ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale del riesame che nei giorni scorsi ha respinto l’istanza di revoca degli arresti domiciliari presentata per conto del governatore ligure.

