Decine di rocciatori “appesi” alla falesia rocciosa a picco sul mare e gli elicotteri per il trasporto dei materiali: è stata un’opera senza precedenti quella portata a termine in circa due anni e mezzo dalle ditte Gheller e Bertini per la messa in sicurezza e la riqualificazione della Via dell’Amore, simbolo della Liguria nel mondo, nel cuore delle Cinque Terre, patrimonio dell’Umanità Unesco.

