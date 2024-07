Anziano rapinato a Mazzetta cade e finisce al Pronto soccorso

E’ stato rapinato per strada ieri mattina a Mazzetta, cadendo a terra e finendo al Pronto soccorso. Vittima un pensionato 90enne, preso di mira da una donna, che gli ha strappato una collana d’oro, provocandone la caduta, per poi far perdere le sue tracce. Alcune persone nei paraggi hanno notato la situazione delllo sventurato ed è scattata la chiamata al 112. Sul posto soccorritori e Polizia di Stato. Il pensionato è stato condotto al Pronto soccorso del Sant’Andrea in codice verde. Inquirenti intanto al lavoro per risalire alla responsabile della rapina, un lavoro per il quale potrebbe rivelarsi preziosa l’analisi delle immagini catturate dalle telecamere di sorveglianza della zona, che, a quanto si apprende, dovrebbero essere visionate nella giornata di lunedì.

