Ballare con le cuffie e nel silenzio, Porto Venere ospita la tappa conclusiva della Silent Disco

Una nuova Silent Disco per animare l’estate della Liguria, questa volta nel Tigullio. Domani, domenica 21 luglio, appuntamento a Chiavari sul Lungomare Esuli italiani d’Istria e Dalmazia dalle 22 all’1.30 di notte. La tappa finale della Silent Disco è in programma mercoledì 24 luglio a Porto Venere, in via Calata Doria (dalle 22 all’1 di notte). La silent disco, organizzata da Regione Liguria e Comuni ospitanti, è una discoteca all’aperto con le cuffie, in totale silenzio. Per informazioni e prenotazioni: https://lamialiguria.it/eventi/notti-bianche-silent-disco/

