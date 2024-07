Basket/ Torneo “Sestri 3×3” voluto da Arciragazzi Tigullio e NoidiPila

Da Arci Ragazzi e Noi di Pila

Si comunica che martedì 23 luglio dalle ore 9 in poi si svolgerà la 3°edizione del torneo di basket “Sestri 3×3” organizzato dalle associazioni Arciragazzi Tigullio, NoidiPila, fortemente voluto dai ragazzi di Sestri Levante, e non solo, appassionati di questo favoloso sport, con il supporto del Comune di Sestri Levante.

Dopo le precedenti due edizioni che si erano svolte al campetto di Via N. Cambiaso affianco al Parco Sterza, quest’anno (per motivi di lavori di spostamento del campetto da basket) si svolgerà al campetto della scuola media De Scalzo in Via Val di Canepa, su gentile concessione dell’Istituto Comprensivo di Sestri Levante e del Comune.

