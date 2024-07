Bolkestein, volantinaggio nella spiaggia di punta dell’Olmo: “Dobbiamo tutelare questo patrimonio”

Celle Ligure. “Nonostante la indiscussa bellezza della la spiaggia di punta dell’Olmo, questo luogo è abbandonato, degradato e sporco. La fermata dell’autobus di fronte all’accesso è stata soppressa per il cantiere. Oggi in questo angolo da cartolina della Liguria che si voleva regalare ai privati siamo andati per ribadire che la risorsa spiaggia è scarsa, preziosa e di tutti noi. L’utilizzo dell’arenile deve essere finalizzato al benessere collettivo. Occorre bilanciare correttamente gli interessi degli operatori economici con quelli dei cittadini che non possono vedersi sottratta una parte fondamentale del territorio”. Lo dichiarano i Verdi Liguria che oggi hanno partecipato al volantinaggio dell’associazione MareLibero nella spiaggia.

“Abbiamo informato i cittadini dei loro diritti stabiliti dalla legge regionale del 2008 (presentata dai verdi e approvata all’unanimità). Il 40% delle spiagge balenabili in ogni comune deve essere libera. La decadenza delle attuali concessioni in seguito alla mancata applicazione della Bolkestein rende il vincolo del 40% delle spiagge libere non eludibile. Infatti, la legge del 2008 non imponeva ai Comuni di revocare le concessioni ove non fosse soddisfatto il vincolo del 40% di spiagge libere. Ma obbligava a rispettare il vincolo in caso di decadenza delle concessioni e nuovo bando di gara”.

