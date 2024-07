Circolo Pertini: “Il compleanno di Sarzana nella giornata del 21 luglio è un falso storico”

“Dal 2015 si è inventato un presunto compleanno di Sarzana, che viene festeggiato con una notte bianca e alcune attività di intrattenimento, Chi lo ha inventato sostiene che il 21 luglio sarebbe l’anniversario del riconoscimento di Sarzana come città e quindi il compleanno del comune.

In realtà il 21 luglio 1465 il Papa Paolo II nella sua bolla papale concesse a Sarzana non il titolo di città ma il riconoscimento della sede vescovile. D’altra parte un Papa non avrebbe avuto il potere di riconoscere il titolo di città, che, infatti, venne riconosciuto oltre 100 anni dopo, il 4 gennaio 1569, dall’imperatore Federico II.

