Civica24 diventa un’associazione e guarda ai moderati del ponente savonese, Niero: “Non un partito, ma un contenitore di idee”

Provincia. “Non siamo un nuovo partito, ma una realtà nata per riaccendere la passione dei giovani per la politica e per tornare a parlare dei temi più importanti per il ponente savonese”. Massimo Niero sgombra subito il campo dai dubbi nel presentare l’evoluzione di Civica24, frutto dei successi ottenuti a Cisano, dove è stato recentemente riconfermato per la terza volta sindaco, e ad Albenga, dove la lista promossa dal vice presidente della Provincia di Savona ha dato un contributo fondamentale per la riconferma di Riccardo Tomatis.

Ed è proprio dai risultati amministrativi ottenuti a Cisano e ad Albenga (3.500 voti in totale) che prende spunto la nuova associazione Civica24, un progetto che Niero ha presentato ieri sera, venerdì 19 luglio, nella sala Golli di Cisano: “Dopo il successo dell’ultima tornata elettorale – spiega il sindaco ai microfoni di IVG -, abbiamo pensato di estendere questo progetto a tutti i moderati del nostro territorio con l’obiettivo di portare le nostre idee e i nostri valori all’interno di un contenitore più ampio”.

