Concorso Spezia risorse, accolte le contestazioni di 24 ricorrenti: criteri fissati dopo l’emanazione del bando

Il Tribunale del Lavoro della Spezia, per decisione del giudice Marco Viani, ha accolto la contestazione presentata dagli avvocati Andrea Frau e Piera Sommovigo per conto di 24 ragazzi esclusi dal concorso indetto da Spezia risorse. L’ordinanza cautelare stabilisce infatti che i candidati esclusi dovevano essere riammessi perché sono stati fissati parte dei criteri di valutazione quando la commissione già conosceva i nomi dei partecipanti, fatto riconosciuto come vietato dalla giurisprudenza.

Per Spezia Risorse, società in house del Comune della Spezia, in fatto di assunzioni si applicano le regole degli enti pubblici.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com