Corruzione, la giudice autorizza l’84enne Aldo Spinelli a incontrare il figlio Roberto

Genova. Ce l’ha fatta alla fine l’imprenditore Aldo Spinelli a farsi autorizzare dalla gip Paola Faggioni il permesso di poter incontrare nella sua abitazione di villa Carrara il figlio Roberto. Dopo due dinieghi nel giro di un mese, alla fine la giudice ha detto sì al colloquio e all’abbraccio padre-figlio, a due mesi e mezzo dall’arresto.

Spinelli, ai domiciliari dall’arresto del 7 maggio, ha già avuto diverse autorizzazioni per poter incontrare – se pur per un tempo limitato – tre suoi cari amici. Ma l’incontro con il figlio gli era stato sempre rifiutato in quanto i due sono coindagati nella maxi inchiesta sulla presunta corruzione. L’avvocato Sandro Vaccaro aveva già proposto nelle precedenti istanze, a titolo di garanzia, che l’incontro potesse tenersi davanti a un ufficiale di polizia giudiziaria.

