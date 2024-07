D’Angelo dopo il pari con l’Arminia: “Sono soddisfatto, ora importante immagazzinare energie e idee”

È un Luca D’Angelo abbastanza soddisfatto quello che parla dopo il pareggio dello Spezia nell’amichevole contro l’Arminia Bielefeld, primo impegno del ritiro della squadra bianca a Santa Cristina Valgardena: “La cosa importante delle partite che disputiamo in ritiro è staccare dalla monotonia degli allenamenti ripetuti e soprattutto fisici che facciamo”, racconta il tecnico dello Spezia. “Sono soddisfatto, ci siamo mossi bene per quella che è la condizione del momento. Le gambe non girano come dovranno girare tra un mese ma è giusto così. L’Arminia era molto più avanti per condizione atletica e si è visto, ma va bene lo stesso”.

Primi giorni di lavoro in Val Gardena per la squadra, che ha raggiunto il ritiro solo due giorni fa dopo la prima fase svolta al Comunale di Follo. Per D’Angelo giorni importante per quella che sarà una stagione intensa e con avversari agguerriti: “Stiamo lavorando bene, la struttura alberghiera e quella sportiva sono molto buone. Stiamo lavorando con intensità, i ragazzi hanno entusiasmo e sono molto soddisfatto. Domani mattina faremo scarico e al pomeriggio torneremo ad allenarci. In questo momento la cosa più importante è immagazzinare dal punto di vista tattico le nostre idee e dal punto di vista fisico mettere dentro quello che serve per un campionato in cui la condizione atletica conta molto”, conclude.

