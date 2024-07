Ecco il Palio numero 99: dodici giorni di passione e cultura con il mare assoluto protagonista

E’ ormai tutto pronto per dare il via alle attività che condurranno alla 99esima edizione del Palio del Golfo, attesa come giustamente si attende la vigilia di un appuntamento storico, quello del Palio numero cento, che andrà in scena la prima domenica di agosto del 2025.

Ma prima ci saranno da vivere le emozioni e la passione dell’edizione 2024 che si svolgerà domenica 4 agosto nello specchio acqueo di fronte a Passeggiata Morin.

Il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate hanno presentato l’evento questa mattina alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, del presidente del Comitato Massimo Gianello e dei rappresentanti delle 13 Borgate, insieme all’assessore Regionale Giacomo Raul Giampedrone, al presidente Autorità di sistema portuale Mario Sommariva, al sindaco del Comune di Lerici Leonardo Paoletti, alla sindaco del Comune di Porto Venere Francesca Sturlese, al vice sindaco e assessore al Palio del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia, all’assessore allo Sport del Comune della Spezia Marco Frascatore, al contrammiraglio Giuseppe Scorsone, direttore dell’arsenale militare, e al comandante della Capitaneria di porto della Spezia Alberto Battaglini.

