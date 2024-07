Estate in Liguria: domenica sera a Chiavari nuova tappa della silent disco organizzata dalla Regione

Genova. Una nuova Silent Disco per animare l’estate della Liguria, questa volta nel Tigullio. Domani, domenica 21 luglio, appuntamento a Chiavari sul Lungomare Esuli italiani d’Istria e Dalmazia dalle 22 all’1.30 di notte. Un’altra tappa all’insegna di musica e divertimento, dopo il successo ad Albissola Marina con oltre 800 partecipanti, organizzata dalla Regione Liguria in collaborazione con i Comuni ospitanti.

“La kermesse è stata molto apprezzata dai cittadini e dai turisti che hanno partecipato numerosi – ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana – Adesso tocca al Levante e dopo l’appuntamento di domani a Chiavari sarà la volta di Portovenere, con cui chiuderemo l’iniziativa. Eventi come questo sono una preziosa occasione di festa e socializzazione per tutti, cittadini e turisti, e danno modo di valorizzare ulteriormente la bellezza delle nostre città, borghi e paesi, sempre più attrattivi e ricchi di iniziative in grado di soddisfare ogni tipo di visitatore”.

» leggi tutto su www.genova24.it