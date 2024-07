Incendio al Cavo, l’Associazione nazionale Polizia di Stato non fa mancare il suo contributo

Anche i volontari dell’Associazione nazionale Polizia di Stato della Spezia sono stati impegnati ieri a Porto Venere per l’incendio verificatosi in una zona boschiva al Cavo. Anps informa che, unitamente ad una pattuglia di Carabinieri della locale stazione, i volontari dell’associazione hanno dato ausilio al personale militare del Comusbin che, allertati, avevano raggiunto la zona facendo ponte con loro dotazioni antincendio. Durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, il personale Anps ha provveduto a bloccare la circolazione sulla Statale e a coadiuvare il personale già addentrato nella boscaglia, filando le manichette antincendio militari. “Chi desiderasse entrare a far parte della gloriosa Associazione Nazionale Polizia di Stato sezione della Spezia può contattare direttamente il responsabile dei servizi operativi Attilio Sanvenero al numero 328.4049432”.

