Lavagna: morto il sindaco Noceti, firmò la licenza del porto

E’ stato il sindaco che nel 1974 ha firmato la licenza per il porto di Lavagna. E’ morto a 90 anni l’ex primo cittadino Domenico Noceti, originario di Santa Giulia e già professore al liceo scientifico. Democristiano, era stato sindaco di Lavagna per due mandati: dal 1965 al 1975. La morte della moglie Maria Caffarelli gli aveva procurato un profondo inalienabile dolore; non aveva figli ed era ricoverato a Villa Ilia a Sestri Levante. I funerali si svolgeranno lunedì alle 10 nella chiesa di Santa Giulia dove domani, alle 18.30, verrà recitato il rosario. Sul manifesto che ne annuncia il decesso è scritto: “Dopo avere dedicato gran parte della sua vita alla scuola e al governo della città, è mancato…”

Abbiamo chiesto all’ex sindaco Gabriella Mondello, che lo ebbe assessore all’urbanistica dal 1985 al 1990 di ricordare l’anziano amministratore: “Era un uomo di profonda onestà per cui ho sempre nutrito grande stima; difendeva con forza le sue idee. Era molto riservato e per questo poco conosciuto dai cittadini che tuttavia lo stimavano. Lunedì salirò a Santa Giulia per dargli l’ultimo saluto”.