L’ex procuratore Francesco Cozzi ai pm: “Gli Spinelli mi offrirono una consulenza da 160mila euro ma rifiutai”

Genova. Aldo Spinelli e il figlio Roberto, quando incontrarono l’ex capo dei pm genovesi Francesco Cozzi, nella primavera del 2022 (lui era andato in pensione dalla magistratura nel luglio dell’anno precedente) gli offrirono una consulenza per due anni da 160mila euro.

Ma Cozzi aveva rifiutato l’offerta, accettandone poco dopo una da 15mila euro per 4 pareri legali verbali. E’ quanto emerge dal verbale del 10 giugno, quando Cozzi è stato sentito come persona informata sui fatti dagli ex colleghi Luca Monteverde e Federico Manotti che coordinano l’inchiesta sulla presunta corruzione.

