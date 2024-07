Meteo, sabato pomeriggio di solleone. Per domenica non da escludere qualche goccia

Non da escludere qualche rara nuvoletta stamani, ma nel pomeriggio ecco un sabato col solleone e termometro a quota 30 gradi. In serata sereno o al più poco nuvoloso. Per la mattinata domenicale attese invece nubi sparse e schiarite e altissima umidità (poco sotto il cento per cento), con una probabilità di precipitazioni piovose sul 20 per cento. Questa scenderà attorno al 5 nel pomeriggio, quando il cielo si annuncia poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse.

