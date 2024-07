Alessio Piana, assessore regionale allo Sviluppo economico, interviene sui dati sull’artigianato di Infocamere-Movimprese elaborati dall’ufficio studi di Confartigianato Liguria. “La tenuta e la crescita dell’artigianato sono frutto anche degli interventi messi in campo da Regione Liguria. E lo saranno anche in futuro – sottolinea nella nota l’assessore Piana -. Basti pensare che, nei primi quattro mesi della ‘nuova’ Garanzia Artigianato Liguria, abbiamo già concesso 8,7 milioni di contributo pubblico a 248 imprese artigiane. Un impegno che vuole da un lato rafforzare la solidità aziendale e dall’altro stimolare la nuova imprenditorialità, visto che per le nuove aperture è previsto un contributo a fondo perduto al 50% degli investimenti effettuati. Occupazione che sosterremo anche con le agevolazioni previste dal recente ‘Patto del Lavoro’ nell’artigianato, misura unica in Italia che intende dare impulso positivo a questo settore, valorizzando in particolare le attività di qualità e dell’entroterra”.

L’articolo Piana: “Garanzia Artigianato, nei primi quattro mesi già concessi 8,7 milioni a 248 imprese” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com